Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Миляев распорядился проверить акушеров области на фоне скандала

В Тульской области пройдет масштабная проверка акушерской службы после трагедии в в роддоме Новокузнецка. Соответствующее поручение дал губернатор региона Дмитрий Миляев своему заму Наталье Архиповой. Заявление главы области появилось в его telegram-канале.

Проверки пройдут во всех роддомах.

В Тульской области пройдет масштабная проверка акушерской службы после трагедии в в роддоме Новокузнецка. Соответствующее поручение дал губернатор региона Дмитрий Миляев своему заму Наталье Архиповой. Заявление главы области появилось в его telegram-канале.

«Поручил своему заместителю Наталье Архиповой организовать проверку акушерской службы Тульской области. Ее цель — недопущение возникновения инфекций в региональных учреждениях здравоохранения, где находятся беременные и только что родившие мамы», — говорится в сообщении Миляева. Губернатор хочет, чтобы в регионе были максимально комфортные и безопасные условия для рождения детей.

Ранее в Роддоме № 1 Новокузнецка погибли девять детей, еще пятеро находятся под интенсивным наблюдением. В целом за последний месяц прошлого года там родилось 17 малышей в тяжелом состоянии. Из-за произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Главврач на время проверки отстранен от должности, а возможной причиной трагедии могла стать бактериальная инфекция.