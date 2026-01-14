Губернатор Миляев распорядился проверить акушеров области на фоне скандала

Ранее в Роддоме № 1 Новокузнецка погибли девять детей, еще пятеро находятся под интенсивным наблюдением. В целом за последний месяц прошлого года там родилось 17 малышей в тяжелом состоянии. Из-за произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Главврач на время проверки отстранен от должности, а возможной причиной трагедии могла стать бактериальная инфекция.