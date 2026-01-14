Губернатор Миляев распорядился проверить акушеров области на фоне скандала

Проверки пройдут во всех роддомах.
В Тульской области пройдет масштабная проверка акушерской службы после трагедии в в роддоме Новокузнецка. Соответствующее поручение дал губернатор региона Дмитрий Миляев своему заму Наталье Архиповой. Заявление главы области появилось в его telegram-канале.
«Поручил своему заместителю Наталье Архиповой организовать проверку акушерской службы Тульской области. Ее цель — недопущение возникновения инфекций в региональных учреждениях здравоохранения, где находятся беременные и только что родившие мамы», — говорится в сообщении Миляева. Губернатор хочет, чтобы в регионе были максимально комфортные и безопасные условия для рождения детей.
Ранее в Роддоме № 1 Новокузнецка погибли девять детей, еще пятеро находятся под интенсивным наблюдением. В целом за последний месяц прошлого года там родилось 17 малышей в тяжелом состоянии. Из-за произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Главврач на время проверки отстранен от должности, а возможной причиной трагедии могла стать бактериальная инфекция.