Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе М-4 «Дон» под Ростовом образовался километровый затор

На Новочеркасском шоссе в Аксайском районе перекрыта полоса, движение по М-4 «Дон» затруднено в направлении на юг.

Источник: Комсомольская правда

На федеральной автодороге М-4 «Дон» под Ростовом образовался дорожный затор. Об этом водителей предупреждают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

— Пробка возникла на 1052 километре 500 метрах трассы в Аксайском районе. Сложности с движением наблюдаются в сторону юга. Протяженность затора составляет примерно один километр.

Что стало причиной затора, не уточняется. Однако, судя по актуальным данным онлайн-карт, пробка могла возникнуть из-за ДТП.

В связи с этим правая полоса движения в этом направлении закрыта. Транспорт движется только по левой полосе, что и вызывает затруднения.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом этой информации.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

Осторожно — «госслуги»: Мошенники начали рассылать фейковые судебные смс со ссылкой на левый портал.