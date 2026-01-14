На трассе М-4 «Дон» под Ростовом образовался километровый затор

На федеральной автодороге М-4 «Дон» под Ростовом образовался дорожный затор. Об этом водителей предупреждают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.
— Пробка возникла на 1052 километре 500 метрах трассы в Аксайском районе. Сложности с движением наблюдаются в сторону юга. Протяженность затора составляет примерно один километр.
Что стало причиной затора, не уточняется. Однако, судя по актуальным данным онлайн-карт, пробка могла возникнуть из-за ДТП.
В связи с этим правая полоса движения в этом направлении закрыта. Транспорт движется только по левой полосе, что и вызывает затруднения.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом этой информации.
