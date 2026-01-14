Bloomberg сообщил о резком похолодании в Европе из-за «сибирского взрыва»

Европу в конце января может накрыть масштабное похолодание из-за так называемого «сибирского взрыва» — редкой атмосферной конфигурации, которая способна изменить направление ветров и открыть путь холодному воздуху с востока. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды и оценки метеорологов.
В публикации отмечается, что сильнее всего морозы могут затронуть Восточную Европу. По прогнозам, 24 января средняя температура в Эстонии и Латвии может опуститься до минус 13 градусов, что более чем на девять градусов ниже климатической нормы.
По мере продвижения холодного воздуха на запад температура в Польше может снизиться до минус 10 градусов, а в Германии — до минус 3 градусов, что также ниже средних значений для этих стран.
Как указывает агентство со ссылкой на климатолога Джуду Коэна, в Европе давно не наблюдалось столь сильных и масштабных холодов. По его оценке, в отдельных регионах сибирский воздух может задержаться до начала февраля, при этом пока остается неясным, насколько далеко на запад он сможет продвинуться.
