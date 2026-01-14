Что делать, если болезнь совпала с отпуском: юрист дал точный порядок действий

Россиянам рассказали, что делать, если вы заболели в период отдыха. Юрист Юлия Паушкина разъяснила, как продлить или перенести отпускные дни при наступлении болезни. Этим она поделилась в беседе с NEWS.ru.
«Если работник заболел в период ежегодного оплачиваемого отпуска, то отпуск продлевается или переносится с учетом его пожеланий. В отличие от переноса, продление ежегодного оплачиваемого отпуска происходит автоматически на основании листка временной нетрудоспособности», — уточнила юрист.
По словам специалиста, закон не обязывает работника уведомлять начальство, но это желательно сделать. Эксперт отметила, что предупредить руководителя можно любым удобным способом. Это поможет избежать недопонимания и спорных ситуаций в будущем.
Юрист Екатерина Ноженко рассказала о новом законе. С 2026 года на больничный смогут рассчитывать самозанятые граждане, уплатившие страховые взносы. Эксперимент продлится до конца 2028 года. Размер пособия, как уточнила Ноженко, будет напрямую зависеть от суммы уплаченных страховых взносов.