Старейший житель Саудовской Аравии умер в 142 года

Старейший житель Саудовской Аравии Насар бин Радан Аль Рашид Аль Вадаи ушел из жизни в возрасте 142 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Об этом сообщило издание Qatar Tribune.
Аль Вадаи родился в конце XIX века. Его жизнь охватила период становления современного королевства. Он оставил после себя 134 потомка. Саудит пережил всех монархов династии, начиная с основателя государства, короля Абдул-Азиза. На похоронах в районе Дахран аль-Джануб собралось свыше семи тысяч человек.
Аль Вадаи, который совершил паломничество (хадж) более 40 раз, был женат трижды. Его третья супруга прожила с ним три десятилетия и также преодолела столетний возраст.
Секрет долголетия, по словам семьи, заключался в строгой дисциплине и следовании традиционному рациону питания, характерному для южных регионов страны. После церемонии прощания он был предан земле на своей исторической родине, в поселении Аль-Рашид.