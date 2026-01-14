Старейший житель Саудовской Аравии умер в 142 года

Аль Вадаи родился в конце XIX века. Его жизнь охватила период становления современного королевства. Он оставил после себя 134 потомка. Саудит пережил всех монархов династии, начиная с основателя государства, короля Абдул-Азиза. На похоронах в районе Дахран аль-Джануб собралось свыше семи тысяч человек.