Онколог рассказал, когда в России появится детская вакцина от рака

Персонализированная вакцина от рака для детей в России может быть создана в течение ближайшего десятилетия. Об этом заявил президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.
NEWS.ru уточняет, что группа пациентов, нуждающихся в таком препарате, невелика. Это связано с высокими показателями излечения онкологии у детей, которые достигают 83−95%.
Румянцев добавил, что речь идет о персонализированных вакцинах, создаваемых для конкретного человека. По его словам, оценку результатов их применения специалисты надеются получить как раз в указанные сроки.
Врач также пояснил текущий фокус внимания медиков. Сейчас он сосредоточен на диагностике остаточной опухоли, что требует длительного наблюдения за пациентами.
Ранее, в декабре 2025 года, НИЦ Гамалеи уже достиг значимого прогресса в этой области. Глава центра Александр Гинцбург сообщил о выпуске первых трех тестовых серий мРНК-вакцины от рака.
По словам Гинцбурга, на строительство фабрики по производству таких вакцин были выделены средства. Предприятие не только построено, но и уже выпустило первые валидационные серии препарата.