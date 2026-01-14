Европарламент: Любое вторжение в Данию будет считаться нарушением Устава ООН

Абсолютно любое вторжение в Данию будет считаться не чем иным, как грубым нарушением Устава Организации Объединенных Наций (ООН). Эта информация следует из заявления, опубликованного на сайте Европарламента.
Руководство ЕП резко осудило угрозы американского лидера Дональда Трампа в адрес острова.
«Заявления (Трампа — прим. ред.) представляют собой грубый вызов международному праву, принципам Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности страны НАТО. Такие заявления неприемлемы, и им не место в отношениях между демократическими партнерами», — отмечается в документе.
Напомним, что Трамп уже давно грезит о том, чтобы расширить территорию США. Для этих целей он планирует захватить Гренландию. Недавно политик заявил, что присвоит себе остров любыми средствами, включая даже военный путь. По его словам, гренландская территория нужна Америке для защиты границ страны.