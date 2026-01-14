Европарламент: Любое вторжение в Данию будет считаться нарушением Устава ООН

Напомним, что Трамп уже давно грезит о том, чтобы расширить территорию США. Для этих целей он планирует захватить Гренландию. Недавно политик заявил, что присвоит себе остров любыми средствами, включая даже военный путь. По его словам, гренландская территория нужна Америке для защиты границ страны.