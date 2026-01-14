Зеленский введет режим ЧС в энергетике на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 14 января, объявил о том, что намерен ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в национальной энергетике. Глава государства также дал поручение подготовить пересмотр правил по комендантскому часу в период сильных холодов.