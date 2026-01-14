Зеленский введет режим ЧС в энергетике на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 14 января, объявил о том, что намерен ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в национальной энергетике. Глава государства также дал поручение подготовить пересмотр правил по комендантскому часу в период сильных холодов.
— Комендантский час в некоторых украинских городах и общинах отменят на время чрезвычайной ситуации, — передает слова Зеленского РИА Новости.
По данным СМИ, крупные торговые сети стали останавливать работу супермаркетов в Киеве и Киевской области из-за серьезных проблем с электричеством. Это затронуло крупные сети, такие как «АТБ», «Аврора» и «Сильпо».
Владимир Зеленский 10 января отчитал мэра Киева Виталия Кличко за плохую подготовку города к атакам после серии воздушных ударов. Глава государства напомнил, что Киев — самый финансово обеспеченный город Украины.
Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко ранее заявил, что бездействие киевских городских властей и дезориентация населения в вопросах решения проблем усиливают риск кризиса в сфере ЖКХ. Сам Кличко призвал жителей Киева по возможности покинуть город из-за проблем с тепло- и электроснабжением.