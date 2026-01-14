Протестующие во Франции фермеры ворвались на территорию Минсельхоза страны

Французские фермеры, выступающие против соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), ворвались на территорию Минсельхоза республики, передает местный телеканал BFMTV.
На опубликованных кадрах запечатлено, как протестующие фермеры на территории ведомства в Париже скандируют лозунги против ЕС и в поддержку французского аграрного сектора.
Участники акции считают, что власти Франции «сделали недостаточно для того, чтобы предотвратить подписание главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен этого губительного для французского сельского хозяйства соглашения».
Напомним, ранее страны Европейского Союза утвердили соглашение с МЕРКОСУР, которое стало причиной массовых протестов со стороны фермеров во Франции.
МЕРКОСУР является крупнейшим торгово-экономическим объединением в Южной Америке, включая Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай, которые занимают более 70% территории континента и имеют население примерно 295 миллионов человек.