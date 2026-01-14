Системы ПВО уничтожили 39 дронов ВСУ в небе над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 13:00 до 20:00 уничтожили 39 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом в среду, 14 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— 12 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА — над акваторией Азовского моря, семь БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Ростовской области, три БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над территорией Республики Крым, — передает Telegram-канал ведомства.
В тот же день два украинских дрона атаковали танкер «Матильда» в Черном море в 100 километрах от Анапы. Судно, которое следовало под флагом Мальты, подало сигнал бедствия по международному каналу безопасности и бедствия 13 января в 10:15.
Утром 14 января специалисты обнаружили тело мужчины при разборе завалов после атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону. По словам мэра города Юрия Слюсаря, останки нашли в одной из загоревшихся квартир в многоэтажном доме.