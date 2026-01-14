Радиостанция «Судного дня» передала новое таинственное послание

В эфире загадочной радиостанции «Судного дня» прозвучало новое странное послание в среду, 14 января. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность радиостанции, известной также как «Жужжалка».
«НЖТИ 74214 ЛЮЭСОБАУЛ 4858 2138», — говорится в сообщении источника.
Отмечается, что послание «люэсобаул» вместе с комбинацией букв и цифр прозвучало в эфире в 19:33 по московскому времени.
Ранее KP.RU сообщал, что 12 января радиостанция «Судного дня» передала в эфир три послания за сутки. В первый рабочий день после новогодних праздников «Жужжалка» озвучила таинственные слова «нутошато», «кортодонг» и «омарокадр» с разницей в несколько часов. Этими посланиями радиостанция «Судного дня» прервала четырехдневное затишье.