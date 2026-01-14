Ранее KP.RU сообщал, что 12 января радиостанция «Судного дня» передала в эфир три послания за сутки. В первый рабочий день после новогодних праздников «Жужжалка» озвучила таинственные слова «нутошато», «кортодонг» и «омарокадр» с разницей в несколько часов. Этими посланиями радиостанция «Судного дня» прервала четырехдневное затишье.