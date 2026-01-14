Ричмонд
Reuters: Военное вмешательство США в Иране может произойти в ближайшие 24 часа

По данным источника, Трамп принял решение о проведении операции, но ее масштабы и сроки пока неясны.

Источник: Комсомольская правда

Военное вмешательство США в Иране может начаться в ближайшие 24 часа, передают источники агентства Reuters.

Согласно данным израильского чиновника, президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, принял решение об операции в Иране. При этом масштабы и сроки пока неясны.

Вместе с тем, несмотря на сообщения о возможной операции, «внутри Ирана беспорядков не зафиксировано», обстановка находится под контролем, сообщил агентству ТАСС источник в правительстве. Власти Ирана продолжают настаивать, что массовые акции протеста вызваны внешним влиянием.

Ранее KP.RU писал о том, как постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани оценил призывы Дональда Трампа к протестующим в Иране захватывать государственные учреждения. Политик уверен, что президент США поощряет дестабилизацию ситуации в стране, что напрямую влияет на суверенитет Израиля.

Постпред уверен, что ООН не должна отмалчиваться по ситуации с Ираном и обязана осудить США за вмешательство во внутренние дела страны.

