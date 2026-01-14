Reuters: Военное вмешательство США в Иране может произойти в ближайшие 24 часа

Ранее KP.RU писал о том, как постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани оценил призывы Дональда Трампа к протестующим в Иране захватывать государственные учреждения. Политик уверен, что президент США поощряет дестабилизацию ситуации в стране, что напрямую влияет на суверенитет Израиля.