США ввели запрет на визы для граждан Молдовы: Что происходит

Молдова попала под запрет на иммиграционные визы США.
Республика Молдова включена в список из 75 стран, для граждан которых США приостанавливают выдачу иммиграционных виз. Решение Госдепартамента затрагивает Молдову наряду с Россией, Ираном, Афганистаном, Египтом, Нигерией и другими государствами.
Как сообщает Fox News со ссылкой на служебный меморандум, мера связана с ужесточением проверки заявителей, которых американские власти считают потенциальной «общественной нагрузкой». Ограничения вступают в силу с 21 января и вводятся на неопределённый срок.
Иммиграционная виза в США — это документ, который позволяет въехать в страну и проживать в ней на постоянной основе. Такая виза — первый шаг к получению грин-карты (официальное название — United States Permanent Resident Card) — аналога постоянного вида на жительство.