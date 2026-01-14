В России предложили создать реестр подписок гражданина: сколько денег люди тратят на онлайн-сервисы

Россияне в среднем тратят 1622 рубля каждый месяц на различные онлайн-подписки. Такие данные приводит «Абзац», ссылаясь на собственное исследование.
Эти траты складываются из подписок на кино, музыку и премиум-функции в мессенджерах. В годовом выражении сумма достигает примерно 19 тысяч рублей.
Эксперты уточняют, что набор сервисов у всех разный. Пользователям советуют самостоятельно контролировать свои подписки и отключать услуги с одинаковыми функциями.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков поддержал идею создания на «Госуслугах» реестра всех подписок гражданина. Парламентарий пообещал проработать этот вопрос вместе с коллегой Антоном Ткачевым.
Даванков отметил, что понимает проблему лично, так как у него самого есть несколько сложно отключаемых подписок. Он добавил, что технически реализовать это для российских сервисов возможно, а для иностранных — вопрос открытый.
Парламентарий считает подобный реестр очень полезным инструментом. Для сравнения он привел пример реестра неплательщиков алиментов, который может помочь женщинам перед замужеством.
Ранее депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что с 1 марта 2026 года в России запретят автосписания за подписки без явного согласия пользователя. Эта мера призвана защитить потребителей от навязанных услуг.