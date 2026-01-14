Ученые создали первый комплекс для мгновенной оценки кровоснабжения мозга

«Ученые из Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова и Санкт‑Петербургского политехнического университета Петра Великого представили первый в России и не имеющий прямых мировых аналогов программно-аппаратный комплекс для оценки в режиме реального времени церебральной ауторегуляции — ключевого механизма защиты мозга от перепадов артериального давления», — говорится в сообщении.