Командный формат «Лидеров России» отразил изменения в управленческой культуре

«Конкурс “Лидеры России” могу назвать одним из самых знаковых событий моей жизни — он запустил огромное количество трансформаций. Сегодня рядом со мной есть большое количество друзей-лидеров, с которыми мы вместе запускаем и реализуем разные проекты, создаем возможности для тех, кому это нужно больше всего. Среди лидеров есть те, кто помогает развивать инициативы на фронтирах прогресса. И здесь рождаются команды, для которых не важны география, принадлежность к одной организации», — сказала она.