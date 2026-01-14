«Какой путь?»: Белый дом предложил Гренландии ехать к России или США на упряжках

Представители Белого дома в среду, 14 января, на официальной странице в X опубликовал картинку, на которой две собачьи упряжки с флагом Гренландии стоят на перекрестке между Вашингтоном и Пекином с Москвой. Подпись под иллюстрацией предлагает жителям острова выбрать между США и Китаем с Россией.
— Какой путь, гренландец? — говорится в публикации.
Гренландцы после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении аннексировать остров начали скупать продукты, продавать жилье и готовиться к переезду из-за опасения остаться без социальных льгот, которые гарантирует Дания.
Американской конгрессмен от Демократической партии Тед Лью ранее обратился к национальной армии с призывом игнорировать приказ президента США о вторжении в Гренландию, в случае если тот примет такое решение.
По данным СМИ, Дональд Трамп приказал разработать план по захвату Гренландии. Но такой радикальный шаг, как сообщается, вызвал бы противоречия в отношениях США с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и привел бы к распаду НАТО.