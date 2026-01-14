Тромбы появляются не просто так: кардиолог назвала основные причины

Врач-кардиолог Наталья Агапова заявила, что главной причиной образования тромбов является нездоровый образ жизни, а не только возраст и наследственность. В беседе с Regions она указала, что ключевую роль играют повседневные привычки.
Специалист пояснила, что организм формирует тромбы как ответ на хронические проблемы. К ним относятся густая кровь, воспаление стенок сосудов и нарушения метаболизма из-за неправильного питания.
Риск тромбоза растет со «стажем» вредных привычек, а не с паспортным возрастом. Гиподинамия, лишний вес и курение создают идеальные условия для сгущения крови.
Для профилактики кардиолог советует изменить рацион, исключив сахар и полуфабрикаты. Основой питания должны стать качественный белок и овощи.
Ежедневная быстрая ходьба и отказ от многочасового сидения разгоняют кровь и предотвращают застой. Также важно контролировать прием некоторых лекарств и полностью отказаться от курения. Достаточное потребление чистой воды поддерживает нормальную текучесть крови.
Ранее терапевт Зарема Тен рассказала, что правильная подготовка к анализу крови на глюкозу критически важна для точной диагностики диабета и преддиабета. Нарушения могут привести к ложным результатам и неправильному лечению.