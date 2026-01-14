Ричмонд
Тромбы появляются не просто так: кардиолог назвала основные причины

Кардиолог Агапова: нездоровый образ жизни — главная причина тромбоза.

Источник: Комсомольская правда

Врач-кардиолог Наталья Агапова заявила, что главной причиной образования тромбов является нездоровый образ жизни, а не только возраст и наследственность. В беседе с Regions она указала, что ключевую роль играют повседневные привычки.

Специалист пояснила, что организм формирует тромбы как ответ на хронические проблемы. К ним относятся густая кровь, воспаление стенок сосудов и нарушения метаболизма из-за неправильного питания.

Риск тромбоза растет со «стажем» вредных привычек, а не с паспортным возрастом. Гиподинамия, лишний вес и курение создают идеальные условия для сгущения крови.

Для профилактики кардиолог советует изменить рацион, исключив сахар и полуфабрикаты. Основой питания должны стать качественный белок и овощи.

Ежедневная быстрая ходьба и отказ от многочасового сидения разгоняют кровь и предотвращают застой. Также важно контролировать прием некоторых лекарств и полностью отказаться от курения. Достаточное потребление чистой воды поддерживает нормальную текучесть крови.

Ранее терапевт Зарема Тен рассказала, что правильная подготовка к анализу крови на глюкозу критически важна для точной диагностики диабета и преддиабета. Нарушения могут привести к ложным результатам и неправильному лечению.