Новые нападения албанцев на сербов произошли в Косово

Канцелярия по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила об инциденте на севере края, который она расценивает как продолжение актов насилия в отношении сербского населения. Речь идет о применении силы сотрудниками полиции самопровозглашенной Республики Косово в отношении молодого серба и его товарищей на блокпосте у Бистричком моста.
Причиной остановки группы послужила символика спортивного клуба с гербом Сербии, замеченная на телефоне одного из молодых людей. Сначала полицейские потребовали сорвать наклейку. Затем, по словам отца пострадавшего, его силой вытащили из автомобиля, волочили, толкали и били ногами. После инцидента молодому человеку оказали медицинскую помощь в больнице Косовска-Митровица, где он провел ночь под наблюдением врачей, передает РИА Новости.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что Белград благодарен Киеву за отказ признать независимость Косово. По словам главы государства, в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Одессе они договорились о продолжении взаимного сотрудничества.