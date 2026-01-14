Новые нападения албанцев на сербов произошли в Косово

Канцелярия по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила об инциденте на севере края, который она расценивает как продолжение актов насилия в отношении сербского населения. Речь идет о применении силы сотрудниками полиции самопровозглашенной Республики Косово в отношении молодого серба и его товарищей на блокпосте у Бистричком моста.