Директора ялтинской школы задержали в Киеве во время визита к больной матери

«Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым выражает глубокую озабоченность в связи с незаконным задержанием директора», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, задержана директор муниципальной школы № 14, которая приехала в украинскую столицу, чтобы навестить свою тяжело больную мать. Согласно данным на сайте учебного заведения, его руководителем является Светлана Турлакова.
Ранее 4 декабря на территории Польши был задержан российский учёный и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин, следовавший транзитом из Нидерландов на Балканы. Причиной задержания стали его археологические работы, проведённые в Крыму. Украинские власти предъявили ему официальные обвинения в нанесении ущерба объектам культурного наследия и инициировали процедуру экстрадиции. Согласно позиции обвинения, действия учёного подпадают под статью уголовного кодекса, предусматривающую наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
