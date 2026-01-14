Власти объяснили, какие дороги в Калининградской области чистят от снега в первую очередь

Власти отметили, что с 7:00 до 19:00 на трассах области работали 75 спецмашин. За это время дорожники «использовали около 170 тонн песко-соляной смеси и более 230 тонн соли», очистив свыше 1 300 км асфальта. Работы будут продолжаться и в ночное время.