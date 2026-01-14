После смерти Игоря Золотовицкого Лолита сделала откровенное признание

Сегодня, 14 января, скончался заслуженный артист России и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в возрасте 64 лет после борьбы с раком желудка. Его более трёх десятилетий связывала дружба с певицей Лолитой. В беседе с VOICE артистка сделала откровенное признание об общении с актером.
Артистка, снимавшаяся в сериале «Актрисы», была поражена заботой Золотовицкого о жене Вере Харыбиной и даже начала ей завидовать.
«Между дублями получалось так, что ему звонила жена, и он всё решал какую то проблему с газом, рассказывал ей, какую кнопку нажать, куда то звонил, и это была бесконечная забота о ней. И я сидела и думала: “Как же повезло его жене!”. И я им между дублями честно завидовала», — рассказала певица журналистам.
Лолита вообще призналась, что новость о смерти Золотовицкого повергла ее в шок. Она никогда не видела актера в плохом настроении. Он всегда был веселым, улыбчивым и полон идей. Исполнительница хита «На Титанике» сообщила, что не знала о диагностированном онкологическом заболевании у Золотовицкого. Она выразила соболезнования Вере Харыбиной, жене актера, и другим членам семьи.
Ранее KP.RU сообщил, что причиной смерти ректора Школы-студии МХАТ Золотовицкого стала онкология. Причем о тяжелой болезни он не любил распространяться, поэтому о недуге знали только самые близкие люди.