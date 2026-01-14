Полузащитник Эктор Эррера, возвращается в «Динамо»

Двукратный участник Матча всех звезд MLS, полузащитник Эктор Эррера, в среду, 14 января, вернулся в состав «Хьюстон Динамо».
После сезона 2025 года, проведенного в составе мексиканского гранда «Толука», 35-летний мексиканский футболист подписал контракт с «Хьюстоном» до конца сезона MLS 2026 года с возможностью продления до июня 2027 года.
В период с 2022 по 2024 год Эррера забил восемь голов и отдал 22 результативные передачи в 82 матчах во всех соревнованиях за «Динамо». Он был включен в символическую сборную всех звезд в 2023 и 2024 годах, а также вошел в символическую сборную MLS в 2023 году после того, как в качестве капитана привел «Хьюстон» к победе в Кубке США.
«Для нас большая честь приветствовать Гектора, вернувшегося домой в Хьюстон, — сказал Пэт Онстад, президент футбольного клуба. — Он уважаемый лидер как на поле, так и за его пределами, и игрок, чье влияние помогло изменить траекторию развития клуба во время его первого пребывания в нем, приведя нас к четвертому трофею клуба в 2023 году и клубному рекорду по количеству очков в 2024 году».
«Его возвращение отражает общее стремление развить прошлые успехи. Хотя его роль будет меняться, мы знаем, что лидерские качества Гектора и его стремление к победе поднимут уровень нашего клуба. Он возвращается с глубокой связью с городом и четким пониманием того, что нужно, чтобы вернуть трофеи в Хьюстон».Помимо США и родной Мексики, в блестящей карьере Эрреры были выступления за испанский «Атлетико Мадрид» и португальский «Порту». На международном уровне он провел 105 матчей и помог Мексике завоевать золотую медаль Олимпийских игр 2012 года.
«Мы все в восторге от того, что Гектор вернулся в “Динамо” перед сезоном 2026 года», — сказал главный тренер Бен Олсен. «Этот восторг порождает общее стремление бороться за каждый результат в этом сезоне, добиваясь нашей главной цели — принести еще один трофей в Хьюстон».
«Гектор — отличный товарищ по команде, лидер и победитель, что подтверждается успехами, которых он добился на каждом этапе своей карьеры. Он возвращается домой, в любимое место, полный сил, и будет ежедневно повышать уровень команды, стремясь прославить наш город».
Эррера и «Динамо» откроют сезон MLS 2026 года домашним матчем против «Чикаго Файр» 21 февраля.