Полузащитник Эктор Эррера, возвращается в «Динамо»

В период с 2022 по 2024 год Эррера забил восемь голов и отдал 22 результативные передачи в 82 матчах во всех соревнованиях за «Динамо». Он был включен в символическую сборную всех звезд в 2023 и 2024 годах, а также вошел в символическую сборную MLS в 2023 году после того, как в качестве капитана привел «Хьюстон» к победе в Кубке США.