Орбан раскритиковал людей, игнорирующих коррупционные скандалы на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой людей, игнорирующих происходящие на Украине шокирующие коррупционные скандалы. Об этом политик высказался в личном аккаунте в соцсетях.
«Тот, кто игнорирует шокирующие и острые коррупционные скандалы на Украине последних месяцев», — написал Орбан.
Премьер Венгрии также негативно высказался о тех, кто утверждает, что украинские власти якобы провели «впечатляющие реформы», направленные на борьбу с коррупцией в стране. Орбан напомнил об истории с золотым унитазом в Киеве, который был найден во время обысков в доме так называемого «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича.
Ранее KP.RU сообщал, что Виктор Орбан отказался оплачивать золотые ванные украинских олигархов из средств граждан Венгрии. Премьер подчеркнул, что средства республики должны идти на ее развитие, а не в карман чиновников с Украины.