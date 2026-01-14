Орбан раскритиковал людей, игнорирующих коррупционные скандалы на Украине

Премьер Венгрии также негативно высказался о тех, кто утверждает, что украинские власти якобы провели «впечатляющие реформы», направленные на борьбу с коррупцией в стране. Орбан напомнил об истории с золотым унитазом в Киеве, который был найден во время обысков в доме так называемого «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича.