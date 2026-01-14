Синоптики прогнозируют новый температурный рекорд в Краснодаре

Второй подряд отрицательный температурный рекорд прогнозируют синоптики в Краснодаре. По поданным краевого Центра мониторинга и прогнозирования ЧС, ночью 15 января будет понижение температуры до отметок −9 … −11°С.
«Дорожные и коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Круглосуточно обрабатывают проезжую часть, мосты и путепроводы песко-соляной смесью. Ночью для этих работ задействуют 45 единиц спецтехники», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Специалисты ЦОДД продолжают круглосуточный непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Водителей попросили не выезжать на дороги на автомобилях с летней резиной. По возможности лучше пересесть на общественный транспорт.