Компания Intel зарегистрировала товарный знак в России

27 декабря китайская корпорация Xiaomi зарегистрировала в России два товарных знака, связанные с продуктами питания и услугами по добыче полезных ископаемых. В частности, среди зарегистрированных в Роспатенте знаков присутствуют наименования Xiaomi YU и Xiaomi. Срок их действия истечет в июне и декабре 2034 года.