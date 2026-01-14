Компания Intel зарегистрировала товарный знак в России

Американская корпорация Intel, которая приостановила свою деятельность в России, зарегистрировала товарный знак в стране. Об этом стало известно в среду, 14 января, из базы данных Роспатента.
Согласно документам, корпорация подала заявку в ведомство в ноябре 2025 года, и Роспатент принял положительное решение о регистрации со сроком действия до 2035 года.
Благодаря этому теперь компания может заниматься производством и продажей широкого спектра электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры, передает РИА Новости.
28 декабря 2025 года южнокорейская компания Samsung, приостановившая поставки в Россию, зарегистрировала в стране два товарных знака — Samsung Neo QLED и MovingStyle. Они регистрируются по классу № 9 международной классификации товаров и услуг, в который входят различные виды телевизоров и мониторы.
27 декабря китайская корпорация Xiaomi зарегистрировала в России два товарных знака, связанные с продуктами питания и услугами по добыче полезных ископаемых. В частности, среди зарегистрированных в Роспатенте знаков присутствуют наименования Xiaomi YU и Xiaomi. Срок их действия истечет в июне и декабре 2034 года.