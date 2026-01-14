Ричмонд
«Жужжалка» вышла в эфир с несуществующим словом на фоне сообщений о подготовке удара США по Ирану

Легендарная радиостанция УВБ-76, известная как Радио Судного дня«, передала в эфир новое непонятное слово. Загадочное сообщение было зафиксировано мониторинговым ресурсом “УВБ-76 логи”, 14 января, в 19:33 по московскому времени.

В эфире прозвучало слово несуществующее слово «люэсобаул». Этот код ранее никогда не использовался в шифровках станции.

Радиостанция, созданная ещё в 1970-х годах, десятилетиями транслирует короткий жужжащий сигнал, периодически прерываемый закодированными голосовыми сообщениями. Её официальное назначение и смысл передаваемых слов никогда не комментировались властями, что и породило множество теорий — от системы связи на случай ядерной войны до простых метеоданных. Сегодняшняя передача состоялась на фоне новостей о том, что США могут начать военную операцию в Иране в ближайшие 24 часа.

