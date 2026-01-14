«Тоттенхэм» подписал контракт с Галлахером из «Атлетико»

Полузащитник сборной Англии Конор Галлахер перешел в «Тоттенхэм Хотспур» из «Атлетико Мадрид» по долгосрочному контракту, сообщил в среду, 14 января, клуб английской Премьер-лиги.
25-летний игрок, перешедший в испанский клуб из «Челси» в 2024 году, в этом сезоне четырежды выходил в стартовом составе в Ла Лиге. По данным британских СМИ, «Тоттенхэм» и «Атлетико» договорились о трансферной сумме в размере приблизительно 46,60 миллиона долларов.
«Я очень рад и взволнован тем, что нахожусь здесь, делая следующий шаг в своей карьере в таком замечательном клубе», — сказал Галлахер, который надеется, что возвращение в Премьер-лигу повысит его шансы попасть в состав сборной Англии на чемпионат мира.
Давление на главного тренера Томаса Франка усиливается, поскольку «Тоттенхэм» одержал всего одну победу в последних семи матчах во всех соревнованиях.
Вдобавок ко всему, нападающий Мохаммед Кудус получил травму четырехглавой мышцы бедра и выбыл из строя до апреля, а полузащитники Лукас Бергвалл и Родриго Бентанкур также оказались вне игры из-за травм.
Нападающий Ришарлисон также получил травму, предположительно, подколенного сухожилия, в субботнем матче против «Астон Виллы», проигранном со счетом 2:1, что и предопределило вылет «Тоттенхэма» из Кубка Англии.
«Конор был капитаном команды, поэтому он привнесет в нашу раздевалку лидерские качества, зрелость, характер и индивидуальность, а его физическая сила, умение прессинговать и голевое чутье укрепят нас в ключевой зоне поля», — говорится в заявлении Фрэнка.
«Тоттенхэм», занимающий 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, в субботу, 17 января, встретится с находящимся под угрозой вылета «Вест Хэм Юнайтед».