Банк России введёт отчёты о снятии наличных без согласия клиента с 2027 года

Банк России вводит новую отчётность для банков и платёжных организаций. Она будет фиксировать мошенническое снятие наличных через банкоматы. Правила заработают с 2027 года. В отчёт попадут как прямые кражи, так и операции по согласию клиента под обманом — например, если мошенник представился сотрудником банка. Отчитываться обязаны все кредитные организации, выпускающие карты или электронные кошельки.

Источник: Life.ru

Согласно указанию, отчёт включит два блока. Первый — случаи, которые банк не остановил, но клиент сообщил позже. Второй — попытки снятия, заблокированные из-за подозрений. Банки также укажут применённые меры защиты. При подозрении на мошенничество они уведомляют клиента и на 48 часов снижают лимит до 50 тыс. руб. в день. В отчёте покажут, сколько таких клиентов подтвердили обман, а сколько — нет.

Отдельно учтут клиентов из базы ЦБ — жертв и потенциальных жертв мошенников. Для них лимит — 100 тыс. руб. в месяц. Банки предоставят статистику и по этой группе. Регулятор принимает замечания к проекту до 26 января.

С декабря российские банки начали проверять снятие крупных сумм через банкомат. Операцию блокируют и звонят клиенту для подтверждения. После подтверждения банк разрешает повторный запрос через пять минут. Клиент получает нужную сумму.

