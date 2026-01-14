Банк России введёт отчёты о снятии наличных без согласия клиента с 2027 года

Согласно указанию, отчёт включит два блока. Первый — случаи, которые банк не остановил, но клиент сообщил позже. Второй — попытки снятия, заблокированные из-за подозрений. Банки также укажут применённые меры защиты. При подозрении на мошенничество они уведомляют клиента и на 48 часов снижают лимит до 50 тыс. руб. в день. В отчёте покажут, сколько таких клиентов подтвердили обман, а сколько — нет.
Отдельно учтут клиентов из базы ЦБ — жертв и потенциальных жертв мошенников. Для них лимит — 100 тыс. руб. в месяц. Банки предоставят статистику и по этой группе. Регулятор принимает замечания к проекту до 26 января.
С декабря российские банки начали проверять снятие крупных сумм через банкомат. Операцию блокируют и звонят клиенту для подтверждения. После подтверждения банк разрешает повторный запрос через пять минут. Клиент получает нужную сумму.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.