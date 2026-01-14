BILD: ФРГ отправит своих военных в Гренландию в ближайшие дни

ФРГ отправит военных в Гренландию на этой неделе. Об этом пишет издание BILD со ссылкой на свои источники.
ЕС выражает осторожную озабоченность в ситуации с Гренландией. Европа вроде бы высказывается против действий президента США Дональда Трампа по поводу острова, но решительных заявлений не делает. До этого канцлер Германии Фридрих Мерц говорил, что ФРГ держит на контроле ситуацию с Гренландией. А глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала, что у Евросоюза есть четкий план действий, если США перейдут от слов к делу.
