Две купели подготовят в Тюмени к празднику Крещения

Купели обустроят на реке Туре и на Липовом озере.
Первый заместитель главы Тюмени Юрий Баранчук провел выездную встречу по подготовке к крещенским купаниям. В 2026 году для проведения праздничных купаний оборудуют две официальные зоны: на реке Туре и на Липовом озере. Об этом сообщила пресс‑служба администрации города.
«В этом году в праздник Крещения Господня в нашем городе будут оборудованы две официальные купели. На реке Туре у Свято‑Троицкого монастыря и на Липовом озере, что на 25‑м километре объездной дороги (на так называемом озере Чемпионов)», — сообщается в официальном telegram‑канале мэрии.
Для обеспечения безопасности на местах купаний будут дежурить сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, УМВД России по городу Тюмени, УГИБДД УМВД России по Тюменской области, ГКУ ТО ТОСЭР и скорой медицинской помощи. Крещенские купания запланированы на 19 января.