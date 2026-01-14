Две купели подготовят в Тюмени к празднику Крещения

«В этом году в праздник Крещения Господня в нашем городе будут оборудованы две официальные купели. На реке Туре у Свято‑Троицкого монастыря и на Липовом озере, что на 25‑м километре объездной дороги (на так называемом озере Чемпионов)», — сообщается в официальном telegram‑канале мэрии.