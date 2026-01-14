Ричмонд
Норвегия направит двух военных в Гренландию для ответа США

Норвегия направит в Гренландию двух военнослужащих в качестве ответа на заявления президента США Дональда Трампа о намерении аннексировать остров. Об этом в среду, 14 января, заявил глава Министерства обороны скандинавской страны Торе Сандвик.

— Норвегия решила направить двух сотрудников норвежских вооруженных сил для разработки дальнейших планов сотрудничества между союзниками по НАТО, — передает слова министра агентство Reuters.

Гренландцы после заявлений Дональда Трампа о намерении аннексировать остров начали скупать продукты, продавать жилье и готовиться к переезду из-за опасения остаться без социальных льгот, которые гарантирует Дания.

Американской конгрессмен от Демократической партии Тед Лью ранее обратился к национальной армии с призывом игнорировать приказ президента США о вторжении в Гренландию, в случае если тот примет такое решение.

По данным СМИ, Дональд Трамп приказал разработать план по захвату Гренландии. Но такой радикальный шаг, как сообщается, вызвал бы противоречия в отношениях США с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и привел бы к распаду НАТО.

