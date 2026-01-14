Частое использование антибиотиков повышает риск тревожных расстройств

Аналогичные закономерности подтвердились и в исследованиях с участием людей. Так, у добровольцев, недавно проходивших курс антибиотиков, зафиксировали более высокий уровень тревожности по сравнению с контрольной группой, а также пониженную концентрацию ацетилхолина в крови и кишечнике.