Частое использование антибиотиков повышает риск тревожных расстройств

Группа ученых в ходе исследования установила связь между чрезмерным приемом антибиотиков и ухудшением психоэмоционального состояния. Соответствующие результаты описаны в статье Molecular Psychiatry (MP).
В ходе опытов на лабораторных мышах было установлено, что антибиотики резко нарушают состав кишечных бактерий и снижают уровень ацетилхолина — важного нейромедиатора, участвующего в регуляции эмоций. На фоне этого у животных проявлялись признаки тревожного поведения, что коррелировало с нарушениями в оси «кишечник — мозг».
Аналогичные закономерности подтвердились и в исследованиях с участием людей. Так, у добровольцев, недавно проходивших курс антибиотиков, зафиксировали более высокий уровень тревожности по сравнению с контрольной группой, а также пониженную концентрацию ацетилхолина в крови и кишечнике.
Ученые утверждают, что ключевую роль могут играть определенные бактерии рода Bacteroides, снижение которых совпадало с ухудшением психоэмоционального состояния.
При этом исследователи подчёркивают, что их выводы не означают призыв к отказу от антибиотиков, а указывают на возможные риски их агрессивного и неоправданного применения.