В Забайкалье обнаружили крошечных «соседей» динозавров

Специалисты института имени Трофимука в ходе исследований на нескольких геологических разрезах нашли личинки и нимфы древних поденок, двукрылых, веснянок и ручейников. Наиболее ценной находкой стали поденки вида Ephemeropsis trisetalis Eichwald, имеющие большое стратиграфическое значение, так как они входят в состав знаменитой биоты Джехол.
Их обнаружение в Забайкалье позволяет рассчитывать на новые палеонтологические открытия и сузить временной диапазон датировки местных пород, который сейчас оценивается от 120 до 160 миллионов лет.
