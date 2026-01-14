Ричмонд
В Забайкалье обнаружили крошечных «соседей» динозавров

Учёные обнаружили в Забайкалье ископаемых насекомых, которые помогут точнее определить возраст горных пород региона. Об этом сообщила пресс-служба Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.

Специалисты института имени Трофимука в ходе исследований на нескольких геологических разрезах нашли личинки и нимфы древних поденок, двукрылых, веснянок и ручейников. Наиболее ценной находкой стали поденки вида Ephemeropsis trisetalis Eichwald, имеющие большое стратиграфическое значение, так как они входят в состав знаменитой биоты Джехол.

Их обнаружение в Забайкалье позволяет рассчитывать на новые палеонтологические открытия и сузить временной диапазон датировки местных пород, который сейчас оценивается от 120 до 160 миллионов лет.

Ранее специалисты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна создали уникальную ткань, содержащую наночастицы меди и серебра, которая способна эффективно нейтрализовывать бактерии, устойчивые к антибиотикам, а также вирусы.

