Хирург Самойлов заявил о связи ожирения и развития депрессии

Жировая ткань вырабатывает воспалительные вещества, которые воздействуют на мозг.

Источник: Комсомольская правда

Лишний вес негативно влияет не только на физическое, но и на психологическое состояние человека. Так, ожирение способно вызывать депрессию, об этом заявил в разговоре с «РИАМО» бариатрический хирург Владимир Самойлов.

— Связь ожирения и депрессии носит двусторонний характер. Избыточная жировая ткань вырабатывает воспалительные вещества, которые воздействуют на мозг и могут вызывать ухудшение настроения, повышенную тревожность и эмоциональную нестабильность, — пояснил медик.

Врач добавил, что при ожирении нарушается баланс гормонов, регулирующих насыщение, что, в свою очередь, может усиливать депрессивные проявления.

Провоцирует ожирение обычно частое потребления простых углеводов, а также малоподвижный образ жизни, передает RT. Доктора предупреждают: избыточный вес может вызывать развитие самых разных заболеваний, в том числе, сахарного диабета II типа.