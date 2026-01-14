Хирург Самойлов заявил о связи ожирения и развития депрессии

Лишний вес негативно влияет не только на физическое, но и на психологическое состояние человека. Так, ожирение способно вызывать депрессию, об этом заявил в разговоре с «РИАМО» бариатрический хирург Владимир Самойлов.
— Связь ожирения и депрессии носит двусторонний характер. Избыточная жировая ткань вырабатывает воспалительные вещества, которые воздействуют на мозг и могут вызывать ухудшение настроения, повышенную тревожность и эмоциональную нестабильность, — пояснил медик.
Врач добавил, что при ожирении нарушается баланс гормонов, регулирующих насыщение, что, в свою очередь, может усиливать депрессивные проявления.
Провоцирует ожирение обычно частое потребления простых углеводов, а также малоподвижный образ жизни, передает RT. Доктора предупреждают: избыточный вес может вызывать развитие самых разных заболеваний, в том числе, сахарного диабета II типа.