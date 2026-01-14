Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Дании заявил о создании с США рабочей группы по ситуации с Гренландией

Дания и США создадут рабочую группу высокого уровня для обсуждения ситуации вокруг Гренландии.

Дания и Соединенные Штаты намерены создать рабочую группу высокого уровня для дальнейшего обсуждения сторонами ситуации вокруг Гренландии. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.

Как рассказал дипломат, по итогам контактов Копенгагена и Вашингтона стране не удалось убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию к Соединенным Штатам. При этом в Дании заявили о готовности рассмотреть любые запросы США, касающиеся безопасности острова, в конструктивном ключе.

Ранее KP.RU сообщал, что Дания и Гренландия инициировали переговоры с США 14 января. Темой контактов станет обострившаяся дискуссия вокруг статуса острова. Датские представители считают, что переговоры помогут снизить напряженность в отношениях с американской стороной на фоне риторики президента США Дональда Трампа о захвате Гренландии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше