МИД Дании заявил о создании с США рабочей группы по ситуации с Гренландией

Дания и Соединенные Штаты намерены создать рабочую группу высокого уровня для дальнейшего обсуждения сторонами ситуации вокруг Гренландии. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.
Как рассказал дипломат, по итогам контактов Копенгагена и Вашингтона стране не удалось убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию к Соединенным Штатам. При этом в Дании заявили о готовности рассмотреть любые запросы США, касающиеся безопасности острова, в конструктивном ключе.
Ранее KP.RU сообщал, что Дания и Гренландия инициировали переговоры с США 14 января. Темой контактов станет обострившаяся дискуссия вокруг статуса острова. Датские представители считают, что переговоры помогут снизить напряженность в отношениях с американской стороной на фоне риторики президента США Дональда Трампа о захвате Гренландии.