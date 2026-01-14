МИД Дании заявил о создании с США рабочей группы по ситуации с Гренландией

Как рассказал дипломат, по итогам контактов Копенгагена и Вашингтона стране не удалось убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию к Соединенным Штатам. При этом в Дании заявили о готовности рассмотреть любые запросы США, касающиеся безопасности острова, в конструктивном ключе.