Рекордно высокое атмосферное давление прогнозируют в Москве в выходные

Кроме того, видимость в период прогнозируемого в Московском регионе тумана с вечера 14 января до ночи 15-го числа может упасть до 200 метров, рассказала «Москва 24». В связи с этим до утра четверга в столице и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Также синоптики предупреждают о возможном образовании гололедицы на дорогах города.