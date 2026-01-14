Рекордно высокое атмосферное давление прогнозируют в Москве в выходные

Высокое атмосферное давление прогнозируется в Москве в предстоящие выходные, 17 и 18 января. Об этом сообщает издание aif.ru со ссылкой на синоптика Александра Шувалова.
— В выходные установится антициклон с высоким давлением над центральными районами. И ближе к выходным отметки давления действительно резко поползут вверх. Скорее всего, оно будет близко к рекордам, — предупредил Шувалов.
По словам специалиста, показатели будут на 20−25 миллиметров больше, чем положено по климатической норме, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
Кроме того, видимость в период прогнозируемого в Московском регионе тумана с вечера 14 января до ночи 15-го числа может упасть до 200 метров, рассказала «Москва 24». В связи с этим до утра четверга в столице и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Также синоптики предупреждают о возможном образовании гололедицы на дорогах города.