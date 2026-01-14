Эксперт Панченко призвал россиян готовиться к резкому подорожанию продуктов

— Теперь раскрою, в чем хитрость. Как мы все знаем, у нас с 2026 года произошло увеличение налоговой нагрузки на бизнес: НДС стал 22 процента. Плюс ИП также получили налоговую нагрузку. Производители продукции или подрядчики, обеспечивающие логистику, увеличат стоимость своих услуг и товаров, — передает слова Панченко Life.ru.