Эксперт Панченко призвал россиян готовиться к резкому подорожанию продуктов

Некоторые продукты питания, а также алкогольная и табачная продукция в России резко подорожают в ближайшее время. Об этом рассказал управляющий партнер компании Agro and Food Communications Александр Панченко.
По словам эксперта, значительное удорожание овощей и фруктов, ожидаемое в январе на уровне 15−20 процента, является типичной для этого периода ситуацией. Более заметный скачок цен коснется алкоголя и табака — их стоимость, по оценке эксперта, вырастет на 17−30 процентов из-за планового увеличения акцизных ставок.
Панченко добавил, что чай и кофе могут подорожать на 15−20 процентов, крупы, макаронные изделия, растительные масла и консервы вырастут в цене на 5−15 процентов, а мясная и молочная продукция прибавит в стоимости от 10 до 20 процентов.
— Теперь раскрою, в чем хитрость. Как мы все знаем, у нас с 2026 года произошло увеличение налоговой нагрузки на бизнес: НДС стал 22 процента. Плюс ИП также получили налоговую нагрузку. Производители продукции или подрядчики, обеспечивающие логистику, увеличат стоимость своих услуг и товаров, — передает слова Панченко Life.ru.
В 2026 году услуги стоматологов могут стать дороже, чем сейчас, на 50−100 процентов. Действительно ли услуги в стоматологических клиниках станут еще дороже, «Вечерняя Москва» обсудила с челюстно-лицевым хирургом, хирургом-стоматологом Вероникой Мелеховой.