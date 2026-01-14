МОК позволил еще двум россиянам поехать на Олимпиаду в Италию

Во вторник и среду, 13 и 14 января, Международный олимпийский комитет обновил список профессиональных спортсменов с российскими паспортами, которым будет разрешено участвовать в соревнованиях без флага и гимна в рамках группы «Индивидуальные нейтральные спортсмены», увеличив общее число имеющих право на участие профессионалов до пяти, а также одного белорусского спортсмена. Обновление, опубликованное МОК в понедельник вечером, приурочено к решающему моменту в квалификационном процессе, что еще раз подтверждает методологию, используемую организацией с конца 2023 года, когда она стремилась внести ясность перед летними Олимпийскими играми 2024 года в Париже.