Международный олимпийский комитет одобрил расширение квоты для российских спортсменов, что позволит дополнительным атлетам принять участие в зимних Играх в Италии в соответствии со строгими критериями, установленными после санкций, введенных против российского спорта в 2022 году.
Во вторник и среду, 13 и 14 января, Международный олимпийский комитет обновил список профессиональных спортсменов с российскими паспортами, которым будет разрешено участвовать в соревнованиях без флага и гимна в рамках группы «Индивидуальные нейтральные спортсмены», увеличив общее число имеющих право на участие профессионалов до пяти, а также одного белорусского спортсмена. Обновление, опубликованное МОК в понедельник вечером, приурочено к решающему моменту в квалификационном процессе, что еще раз подтверждает методологию, используемую организацией с конца 2023 года, когда она стремилась внести ясность перед летними Олимпийскими играми 2024 года в Париже.
К числу участников добавились шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. 21-летний Посашков выступит в забеге на 1000 метров среди мужчин, а 23-летняя Крылова — в забеге на 500 метров среди женщин. Они присоединились к группе спортсменов, уже получивших одобрение, и теперь должны будут выступать без национальной символики: без командных цветов, флага, гимна и даже без участия в параде спортсменов на церемонии открытия, запланированной на 6 февраля.
Объявление совпало с публикацией окончательных квот на соревнования по санному спорту. Среди 78 саней для одиночных и парных соревнований, допущенных к Играм, два российских представителя: Роман Репилов в одиночном разряде среди мужчин и Дарья Олесик среди женщин. Оба также будут выступать в качестве нейтральных участников, пройдя процедуру дополнительной проверки на лояльность, которая оставалась предметом пересмотра до самого последнего момента.
Хотя индивидуальные виды спорта открыли двери для участия «нейтральных» атлетов на строгих условиях, командные дисциплины остаются полностью под запретом. МОК решил не допускать российские и белорусские национальные команды к участию в олимпийском турнире по хоккею с шайбой, одном из главных событий. Это решение, одобренное международной федерацией хоккея, будет особенно заметно на соревнованиях, посвященных возвращению игроков НХЛ после более чем десятилетнего перерыва. Кёрлинг пошел по аналогичному пути, сохранив полный запрет на участие команд из обеих стран без каких-либо исключений для отдельных спортсменов.
Нейтральный статус предоставляется только при строго определенных критериях. Он распространяется только на спортсменов в индивидуальных соревнованиях. Эти правила были первоначально установлены для Олимпийских игр 2024 года в Париже и, как подтвердил МОК на своем официальном сайте, будут в полной мере применяться и к Играм 2026 года в Милане и Кортине.
Процесс проверки контролируется Индивидуальной нейтральной комиссией по рассмотрению заявок на участие спортсменов, которая оценивает дела в индивидуальном порядке, рассматривая как спортсменов с российскими или белорусскими паспортами, так и их тренеров и «вспомогательный» персонал. После этой проверки МОК сохраняет за собой окончательное право выдавать индивидуальные приглашения на Игры. Участие также зависит от официального принятия приглашения и подписания Условий участия, которые включают обязательство уважать Олимпийскую хартию и «мирную миссию Олимпийского движения».
До внесения нынешней поправки организация официально одобрила кандидатуры нескольких известных спортсменов. Среди них российская фигуристка Аделия Петросян, которую многие считают сильной претенденткой на медаль, ее соотечественник Петр Гуменник, горнолыжник Никита Филиппов и белорусская фигуристка Виктория Сафонова, все они прошли проверку «комиссии по чистоте» на соответствие требованиям к нейтральным спортсменам.
В то же время российские спортсмены, как с большим сожалением отмечают многие западные СМИ, в начале 2026 года частично вернулись к международным соревнованиям по зимним видам спорта, впервые с момента начала СВО. Однако запрет на командные виды спорта остается в силе, отражая ситуацию, наблюдавшуюся на Играх в Париже в 2024 году.
Напомним, что ранее знаменитые российские чемпионы предложили не транслировать по российскому телевидению зимние олимпийские игры в Италии из-за русофобской позиции МОК и некоторых международных спортивных федераций.
Зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортине пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года.