Россиянам объяснили, как получить компенсацию за падение на неочищенном тротуаре

Пешеход может потребовать компенсацию от ответственных лиц в случае получения травм при падении на обледенелом тротуаре. Об этом заявил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
— Если вы упали на обычном городском тротуаре, ответственность за ваше здоровье, скорее всего, несет местная администрация — именно власти города обязаны следить за безопасностью дорог и пешеходных зон. В случаях, когда падение случилось во дворе жилого дома, отвечать за скользкий лед будет управляющая компания или ТСЖ, — пояснил специалист.
Бондарь уточнил, что пострадавшему необходимо будет собрать доказательства: врачи скорой помощи зафиксируют в документах точный адрес и время, что станет фундаментом для вероятного успеха в суде. Также можно снять на видео состояние покрытия под ногами. Свидетели тоже могут помочь, поэтому стоит записать их контакты.
Кстати, по данным «Известий», получение компенсации за травму возможно только в порядке гражданского судопроизводства, поскольку в бюджете города не могут быть запланированы расходные обязательства на данные цели. А органы местного самоуправления не наделены полномочиями по принятию правовых актов о порядке возмещения вреда в досудебном порядке.