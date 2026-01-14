Россиянам объяснили, как получить компенсацию за падение на неочищенном тротуаре

— Если вы упали на обычном городском тротуаре, ответственность за ваше здоровье, скорее всего, несет местная администрация — именно власти города обязаны следить за безопасностью дорог и пешеходных зон. В случаях, когда падение случилось во дворе жилого дома, отвечать за скользкий лед будет управляющая компания или ТСЖ, — пояснил специалист.