«Не отличаются от лекарств»: россиян предупредили об опасности чаев для похудения

Чаи для похудения обычно содержат мочегонные травы, действие которых сродни влиянию лекарств на организм. Употребление таких чаев может серьезно сказаться на здоровье, об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» уролог, онколог Виген Малхасян.
Мочегонные травы оказывают тот же эффект, что и лекарства. Большинство мочегонных трав так же, как и диуретики, приводят к выделению из организма большего объема воды. Но вместе с жидкостью вымываются и важные электролиты — такие как натрий, калий, хлор, кальций, магний, — объяснил доктор.
По словам врача, передозировка мочегонными грозит такими последствиями, как мышечная слабость, судороги аритмия, сильная усталость, тошнота, жажда, головная боль.
Ранее телеканал Царьград предупредил о последствиях для организма после самостоятельного приема мочегонных препаратов без консультаций со специалистом. Одно из последствий, которое может наступить, — это нарушение сердечного ритма от перепадов калия. В других случаях может случится обострение подагры или даже появится сахарный диабет.