«Не отличаются от лекарств»: россиян предупредили об опасности чаев для похудения

Уролог Малхасян: чаи для похудения могут провоцировать аритмию и судороги.

Источник: Комсомольская правда

Чаи для похудения обычно содержат мочегонные травы, действие которых сродни влиянию лекарств на организм. Употребление таких чаев может серьезно сказаться на здоровье, об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» уролог, онколог Виген Малхасян.

Мочегонные травы оказывают тот же эффект, что и лекарства. Большинство мочегонных трав так же, как и диуретики, приводят к выделению из организма большего объема воды. Но вместе с жидкостью вымываются и важные электролиты — такие как натрий, калий, хлор, кальций, магний, — объяснил доктор.

По словам врача, передозировка мочегонными грозит такими последствиями, как мышечная слабость, судороги аритмия, сильная усталость, тошнота, жажда, головная боль.

Ранее телеканал Царьград предупредил о последствиях для организма после самостоятельного приема мочегонных препаратов без консультаций со специалистом. Одно из последствий, которое может наступить, — это нарушение сердечного ритма от перепадов калия. В других случаях может случится обострение подагры или даже появится сахарный диабет.