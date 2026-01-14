«Не отличаются от лекарств»: россиян предупредили об опасности чаев для похудения

Мочегонные травы оказывают тот же эффект, что и лекарства. Большинство мочегонных трав так же, как и диуретики, приводят к выделению из организма большего объема воды. Но вместе с жидкостью вымываются и важные электролиты — такие как натрий, калий, хлор, кальций, магний, — объяснил доктор.