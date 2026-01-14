Мужчина задушил жену, которая 8 лет отказывала ему в сексе

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске произошла трагическая гибель 22-летней девушки во время неформальной вечеринки. Познакомившись на мероприятии, она и 39-летний мужчина решили уединиться. В ходе интимной близости девушка скончалась, что было зафиксировано прибывшей скорой помощью. Смерть наступила в результате механической асфиксии — удушения. Мужчина, ранее работавший электромонтажником, был арестован и обвинён в убийстве, что грозит ему до 15 лет лишения свободы.