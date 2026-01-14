Ричмонд
Врач-самоучка рассказала, как провела смертельную операцию Бурцевой

— Я взяла два шприца, в которые ранее набрала обезболивающий препарат, ввела в намеченную зону один шприц объемом 1,8 миллилитра, затем примерно через минуту ввела второй шприц в том же объеме. Через 30 секунд я ввела клиентке препарат объемом 10 миллилитров, — уточнила Назуллоева.

После введения этого филлера Бурцева сказала, что ей плохо. Кроме того, вводившая укол девушка показала, что не делала аллергопробу перед проведением процедуры, а введенный филлер она купила в 2025 году у различных поставщиков через мессенджер, передает Starhit.ru.

Из-за анафилактического шока Бурцева пережила клиническую смерть. 4 января она скончалась в одной из столичных больниц.

13 января Следственный комитет России сообщил, что Шоира Назуллоева не обладала высшим образованием по специальности «косметология» и лицензией на проведение косметологической деятельности.