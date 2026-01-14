Врач-самоучка рассказала, как провела смертельную операцию Бурцевой

Уроженка Таджикистана Шоира Назуллоева, которая сделала укол по увеличению ягодиц блогеру Юлии Бурцевой в частной клинике в Москве, в среду, 14 января, рассказала в суде, что набрала в два шприца обезболивающий препарат, ввела первый из них объемом 1,8 миллиметра в намеченную зону, а примерно через минуту ввела второй шприц такого же объема.