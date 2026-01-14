Врач-самоучка рассказала, как провела смертельную операцию Бурцевой

Уроженка Таджикистана Шоира Назуллоева, которая сделала укол по увеличению ягодиц блогеру Юлии Бурцевой в частной клинике в Москве, в среду, 14 января, рассказала в суде, что набрала в два шприца обезболивающий препарат, ввела первый из них объемом 1,8 миллиметра в намеченную зону, а примерно через минуту ввела второй шприц такого же объема.
— Я взяла два шприца, в которые ранее набрала обезболивающий препарат, ввела в намеченную зону один шприц объемом 1,8 миллилитра, затем примерно через минуту ввела второй шприц в том же объеме. Через 30 секунд я ввела клиентке препарат объемом 10 миллилитров, — уточнила Назуллоева.
После введения этого филлера Бурцева сказала, что ей плохо. Кроме того, вводившая укол девушка показала, что не делала аллергопробу перед проведением процедуры, а введенный филлер она купила в 2025 году у различных поставщиков через мессенджер, передает Starhit.ru.
Из-за анафилактического шока Бурцева пережила клиническую смерть. 4 января она скончалась в одной из столичных больниц.
13 января Следственный комитет России сообщил, что Шоира Назуллоева не обладала высшим образованием по специальности «косметология» и лицензией на проведение косметологической деятельности.