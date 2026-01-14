Ричмонд
Дания не смогла убедить США отказаться от намерения завладеть Гренландией

Глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в среду, 14 января, встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой Государственного департамента Марко Рубио, чтобы обсудить ситуацию вокруг Гренландии. Дипломат признался, что позиции Копенгагена и Нуука продолжают отличаться от мнения Вашингтона.

— Дании не удалось убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией… Мы продолжим переговоры, мы решили сформировать рабочую группу высокого уровня, чтобы изучить возможность поиска общего пути решения проблемы, — передает слова министра Telegram-канал Clash Report.

Гренландцы после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении аннексировать остров начали скупать продукты, продавать жилье и готовиться к переезду из-за опасения остаться без социальных льгот, которые гарантирует Дания.

Американской конгрессмен от Демократической партии Тед Лью ранее обратился к национальной армии с призывом игнорировать приказ президента США о вторжении в Гренландию, в случае если тот примет такое решение.

По данным СМИ, Дональд Трамп приказал разработать план по захвату Гренландии. Но такой радикальный шаг, как сообщается, вызвал бы противоречия в отношениях США с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и привел бы к распаду НАТО.

