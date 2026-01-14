Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшие российские фигуристы заняли первые три места на ЧЕ-2026

Промежуточное лидерство на ЧЕ-2026 с результатом 75,96 балла заняли представляющие Грузию Лука Берулава и уроженка Владимира Анастасия Метелкина.

Источник: Аргументы и факты

Российские фигуристы, сменившие спортивное гражданство, заняли первые три места по итогам короткой программы спортивных пар на чемпионате Европы — 2026 в Шеффилде.

Так, промежуточное лидерство с результатом 75,96 балла заняли представляющие Грузию Лука Берулава и уроженка Владимира Анастасия Метелкина.

На втором месте, набрав 74,81 балла, расположилась немецкая пара: Минерва Хазе и Никита Володин — петербуржец, с 2023 года выступающий под флагом ФРГ. Третье место с оценкой 73,32 балла заняли Мария Павлова и Алексей Святченко, представляющие на чемпионате Европы Венгрию.

Напомним, ранее президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри исключила вариант участия российских спортсменов в Олимпиаде-2026 с национальной символикой, даже том в случае, если Россия и Украина достигнут договорённостей.