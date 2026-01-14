Ричмонд
На фоне снега и усиленного ветра в Храброво задерживаются несколько рейсов

Вылет и прилёт двух бортов отменили.

Источник: Клопс.ru

На фоне непогоды в калининградском аэропорту Храброво фиксируются отмены и задержки рейсов. Информация об этом опубликована на сайте воздушной гавани.

Согласно актуальным данным онлайн-табло, отменены рейсы авиакомпании «Глобал Скай», выполняемые на вертолётах Ми-8. Речь идёт о вылете LQ 9623 из Калининграда, а также о прилёте обратного рейса LQ 9624.

Сдвинулось расписание рейсов между Калининградом и Петербургом. Вылет DP 536 авиакомпании «Победа» перенесли с 20:35 на 00:00, а прилёт DP 535 ожидается позже — в 23:10 вместо 19:50. Кроме того, с задержкой должен прибыть борт SU 1008 «Аэрофлота» из Москвы (Шереметьево): расчётное время посадки — 22:50 вместо 22:30.

Из-за ухудшения погодных условий в Калининградской области перевели все профильные службы и муниципалитеты в режим повышенной готовности. К возможным проблемам с авиасообщением жителей региона призывали готовиться синоптики.