РИАН: хакер PalachPro раскрыл доступ к методичкам НАТО для армии Молдавии

Нужно отметить, что власти Молдавии продолжают антироссийскую политику. Причем и в военной сфере тоже. В стране заявили, что в кратчайшие сроки планируют отказаться от автоматов Калашникова, перейдя на оружие НАТО. Властей Молдавии не волнует, что это влетит в копеечку, а также не все вооружение альянса может сравниться по эффективности с российским оружием.