РИАН: хакер PalachPro раскрыл доступ к методичкам НАТО для армии Молдавии

Хакеры получили доступ к военному порталу Молдавии.

Источник: Комсомольская правда

Пророссийский хакер PalachPro получил доступ к закрытым военным материалам НАТО для Молдавии. Об этом говорится в сообщении от РИА Новости.

«В результате успешной хакерской операции мы получили доступ к закрытому военному порталу армии Молдавии. На нем отражены все военные стандарты НАТО, по которым учатся военные Молдавии», — резюмировал хакер в разговоре с прессой.

На закрытом портале размещены материалы по тактике боевых действий, штатной структуре подразделений, стандартам использования военной техники и вооружения.

Нужно отметить, что власти Молдавии продолжают антироссийскую политику. Причем и в военной сфере тоже. В стране заявили, что в кратчайшие сроки планируют отказаться от автоматов Калашникова, перейдя на оружие НАТО. Властей Молдавии не волнует, что это влетит в копеечку, а также не все вооружение альянса может сравниться по эффективности с российским оружием.

