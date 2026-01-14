Пророссийский хакер PalachPro получил доступ к закрытым военным материалам НАТО для Молдавии. Об этом говорится в сообщении от РИА Новости.
«В результате успешной хакерской операции мы получили доступ к закрытому военному порталу армии Молдавии. На нем отражены все военные стандарты НАТО, по которым учатся военные Молдавии», — резюмировал хакер в разговоре с прессой.
На закрытом портале размещены материалы по тактике боевых действий, штатной структуре подразделений, стандартам использования военной техники и вооружения.
Нужно отметить, что власти Молдавии продолжают антироссийскую политику. Причем и в военной сфере тоже. В стране заявили, что в кратчайшие сроки планируют отказаться от автоматов Калашникова, перейдя на оружие НАТО. Властей Молдавии не волнует, что это влетит в копеечку, а также не все вооружение альянса может сравниться по эффективности с российским оружием.