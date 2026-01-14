Скелетонисты из РФ столкнулись с провокациями украинцев на Кубке Европы

Президент Федерации бобслея РФ Анатолий Пегов заявил, что российские спортсмены столкнулись с провокациями со стороны украинцев во время состязаний на Кубке Европы.
«Были провокации со стороны украинских наших партнеров Они по‑хамски себя вели», — сказал Пегов в интервью «Матч ТВ».
По его словам, их попытки пресекли сотрудники полиции, они объяснили, «что так вести себя на соревнованиях нельзя».
Ранее сообщалось, что российский скелетонист Владислав Семенов занял первое место на этапе Кубка Европы, проходившем в Австрии. После двух заездов 28-летний спортсмен продемонстрировал результат 1 минуту 49,27 секунды.