Дания и США создадут переговорную группу по вопросу безопасности Гренландии

— В Арктике и на Крайнем Севере действительно складывается новая ситуация в сфере безопасности. Все мы, по обе стороны Атлантики, когда-то воспользовались так называемыми дивидендами мира и исходили из идеи сохранения Арктики как региона с низкой напряженностью, — высказался министр.