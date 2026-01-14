Дания и США создадут переговорную группу по вопросу безопасности Гренландии

Дания и США создадут рабочую группу высокого уровня для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Копенгаген в определенной степени разделяет обеспокоенность американского лидера Дональда Трампа насчет безопасности острова. Об этом в среду, 14 января, заявил министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен.
— В Арктике и на Крайнем Севере действительно складывается новая ситуация в сфере безопасности. Все мы, по обе стороны Атлантики, когда-то воспользовались так называемыми дивидендами мира и исходили из идеи сохранения Арктики как региона с низкой напряженностью, — высказался министр.
Об этом он заявил после встречи с госсекретарем и вице-президентом США Марко Рубио и Джей Ди Вэнсом, передает РИА Новости.
В тот же день Расмуссен заявил, что Дании не удалось убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией. По его словам, позиции Копенгагена и Нуука продолжают отличаться от точки зрения Вашингтона.
14 января пресс-служба Белого дома опубликовала в соцсетях изображение, на которой две собачьи упряжки с флагом Гренландии стоят на перекрестке между Вашингтоном и Пекином с Москвой. Подпись под иллюстрацией предлагает жителям острова выбрать между США и Россией.