Олимпийский чемпион погиб при сходе лавины

Его имя навсегда вошло в историю Олимпийских игр 1998 года, когда сноубординг дебютировал на зимних Играх в Нагано. В возрасте всего 22 лет Кестенхольц завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе, первую олимпийскую медаль для Швейцарии в этой дисциплине. Это достижение привлекло к нему международное внимание и утвердило его в качестве одного из пионеров сноубординга высшего уровня. Впоследствии он участвовал в Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Турине в 2006 году, где стал участником олимпийского дебюта сноуборд-кросса.