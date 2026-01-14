Олимпийский чемпион погиб при сходе лавины

Бывший сноубордист и бронзовый призер зимних Олимпийских игр 1998 года в Нагано Кестенхольц погиб в воскресенье в возрасте 50 лет, будучи унесенным потоком снега и погребенным под ним во время катания на лыжах в долине Лётшенталь в швейцарском кантоне Вале.
Смерть Уэли Кестенхольца потрясла швейцарский спорт и международное сообщество сноубордистов, потерявших одну из самых знаковых фигур и символ духа приключений в горах. Несчастный случай произошел во время его катания на лыжах с другим человеком на высоте около 2400 метров над уровнем моря, в альпийском районе на юге Швейцарии, особенно популярном среди любителей фрирайда. По причинам, которые остаются неясными, откололся снежный ком и унес спортсмена, засыпав его снегом.
По данным полиции кантона Вале, сразу после схода лавины была начата масштабная спасательная операция с участием трех вертолетов. Кестенхольца обнаружили и сначала эвакуировали в больницу в Виспе, а затем перевели в больницу в Сьоне, где, несмотря на усилия медицинских бригад, реанимировать его не удалось. В первоначальном заявлении власти не раскрыли личность пострадавшего и сообщили лишь, что в районе находились лыжник и сноубордист, и что только один из них попал непосредственно под лавину.
Подтверждение его смерти поступило несколько часов спустя от Швейцарской лыжной федерации (Swiss-Ski), которая опубликовала трогательное заявление. «Swiss-Ski и сообщество сноубордистов скорбят по Уэли Кестенхольцу», — говорится в нем, отмечая, что он был «первым швейцарцем, завоевавшим олимпийскую медаль в дисциплине сноуборд». Президент федерации Петер Барандун выразил преобладающее в швейцарском спорте мнение, заявив: «Мы выражаем наши самые искренние соболезнования семье и близким Уэли».
Кестенхольц родился в кантоне Берн и первоначально тренировался как лыжник в местном клубе в Туне, но его карьера резко изменилась, когда в 14 лет он открыл для себя сноубординг. Это изменение повлияло на его спортивную и личную жизнь. «Я занимался скейтбордингом и виндсерфингом, но катался на лыжах только зимой и на двух лыжах. Сноубординг дал мне возможность испытать мое любимое ощущение — скольжение боком, даже зимой», — объяснил он в интервью Tamedia.
Его имя навсегда вошло в историю Олимпийских игр 1998 года, когда сноубординг дебютировал на зимних Играх в Нагано. В возрасте всего 22 лет Кестенхольц завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе, первую олимпийскую медаль для Швейцарии в этой дисциплине. Это достижение привлекло к нему международное внимание и утвердило его в качестве одного из пионеров сноубординга высшего уровня. Впоследствии он участвовал в Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Турине в 2006 году, где стал участником олимпийского дебюта сноуборд-кросса.
Помимо олимпийских успехов, в его послужном списке два титула чемпиона мира, завоеванные в 2000 и 2001 годах, две золотые медали на зимних X Games в бордкроссе и пять призовых мест на этапах Кубка мира. Swiss-Ski описал его как «универсального сноубордиста, и даже больше: по-настоящему многопрофильного спортсмена», и это описание оставалось актуальным даже после того, как он завершил свою элитную карьеру в 2006 году.
Кестенхольц вовсе не отошёл от спорта, а посвятил свою жизнь постоянному исследованию гор и природы. Он профессионально занимался фрирайдом, спидрайдингом, парапланеризмом, кайтсёрфингом, парашютным спортом, сёрфингом, вингфойлингом и горным велосипедом. В мае 2009 года он совершил один из своих самых запоминающихся подвигов, завершив первый задокументированный спидрайдинговый спуск с Маттерхорна в Альпах. На своём личном сайте он сформулировал свою философию девизом, который теперь приобретает пророческий оттенок: «Жизнь слишком коротка для одного вида спорта».